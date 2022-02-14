AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

Erdoğan'ı Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emirin kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri karşıladı.

BAE Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan’da resmi törenle karşılanan Erdoğan’ın BAE ile bir dizi anlaşmaya imza atması bekleniyor. Erdoğan ayrıca ‘EXPO 2020 Dubai' fuarında Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek. (İHA)