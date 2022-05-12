AKP'li Çelik'ten 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Cumhurbaşkanımızı, partimizi hedef gösteriyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Karar yayınlanır yayınlanmaz cumhurbaşkanımızı ve partimizi suçladılar. Dosyanın içeriğini kimse bilmiyor. Hukukçular çıkıp görüşlerini söylesin. Nerede bir yargı kararı çıksa cumhurbaşkanımızı, partimizi hedef gösteriyorlar. Bazı davalardan beraat etmiş, diğerlerini onamış. Neyi bozmuş, neyi onamış buna bakmak lazım. Bizi ve Cumhurbaşkanımızı yargı kararının arkasındaki etiket olarak görüyorlar. Yargı kararını herkes dosyaya bakarak konuşsun"