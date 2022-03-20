AKP'li Çelik'ten hastanede darpla ilgili açıklama: Provokatif gündemleri reddediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Muğla'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan darp olayına ilişkin paylaşımında "Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz" dedi.

Çelik Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Sağlık teşkilatımız ve güvenlik teşkilatlarımız göz bebeklerimizdir. Güvenlik teşkilatlarımız ülkemizi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ediyor… Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz..." dedi.

Çelik açıklamasında Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar, yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır" ifadelerini kullandı.