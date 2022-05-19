AKP'li Çelik'ten 'Asgari ücrette ikinci zam olacak mı?' sorusuna yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında konuşan Çelik, "Türkiye çok basit bir şey istiyor; NATO'nun üyeleri ve NATO'ya üye olmak isteyenlere NATO'nun ilkelerine bağlı olması isteniyor. Açık olan şu insanlığa karşı olan bu terör örgütlerine desteğinizi kesmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücrette ikinci zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Çelik, "Vatandaşımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirilmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimle yapıyorlar, şu anda bir şey söylemek erken" yanıtını verdi.