AKP'li Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik İsveç makamlarının İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması girişimini engellemesini "çok doğru ve isabetli bir karar" diye niteledi. Çelik İsveç makamlarını ayrımcılıkla suçladı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsveç makamlarının, İsrail’in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz.

Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

Ne olmuştu?

İsrail basınında yer alan haberlerde İsveç'te yaşayan bir Mısırlı yazarın İsrail'in Stockholm'deki Büyükelçiliği önünde Tevrat yakma eylemi gerçekleştirmeyi planlandığı, eylemin İsrail'in girişimi üzerine engellendiği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bakanlığımız ve İsveç Büyükelçiliğimiz derhal ve kararlılıkla harekete geçti ve bu şoke edici ve aşağılayıcı olayın gerçekleşmesini önledi. Bu kapsamda İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Stockholm Emniyet Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği ile temasa geçilirken, Yahudi ve diğer örgütlerin etkinleştirilmesi sağlandı. Faaliyetlerimiz sonucunda söz konusu olay hali hazırda dondurulmuş bulunmaktadır" denildi.