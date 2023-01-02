AKP'li Çelik: Erdoğan'ın döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi' dedi.

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • İlk devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar bu devlete hizmet edenleri saygıyla anıyoruz. O zor şartlarda Atatürk ve arkadaşları hiç umutsuzluğa kapılmadan büyük devrimler gerçekleştirdiler.
  • Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti. 
  • TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. 2 kere gazi olmuş bir Meclis'tir.
  • Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.
  • Türk siyasetini felç eden, içeriden suikast girişimleri düzenleyen yaklaşım, bunlar siyasi parti görünümünde olabilir. Rejim krizi üretirler. Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur.
  • Laiklik adı altında kullanılan vesayet girişimleri geçtiğimiz dönemlerde sona ermiştir.
  • Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerinden birisi dünyada Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tablo. Türkiye masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır. Türkiye küresel düzeyde bir aktördür. Sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz. 