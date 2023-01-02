AKP'li Çelik: Erdoğan'ın döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- İlk devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar bu devlete hizmet edenleri saygıyla anıyoruz. O zor şartlarda Atatürk ve arkadaşları hiç umutsuzluğa kapılmadan büyük devrimler gerçekleştirdiler.
- Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti.
- TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. 2 kere gazi olmuş bir Meclis'tir.
- Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.
- Türk siyasetini felç eden, içeriden suikast girişimleri düzenleyen yaklaşım, bunlar siyasi parti görünümünde olabilir. Rejim krizi üretirler. Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur.
- Laiklik adı altında kullanılan vesayet girişimleri geçtiğimiz dönemlerde sona ermiştir.
- Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerinden birisi dünyada Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tablo. Türkiye masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır. Türkiye küresel düzeyde bir aktördür. Sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz.