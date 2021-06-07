AKP'li Çelik: ABD ile omuz omuza özgürlüklerin korunması için mücadele verdik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan ile Biden'ın 14 Haziran'da yapacakları görüşmeye dair soru üzerine Çelik, Biden ile Erdoğan'ın tanışıklıkları olduğunu da belirterek "ABD ile dünyanın pek çok yerinde özgürlüklerin korunması için mücadeleler verdik" dedi.

Çelik isteklerinin ABD ile "temel konulardaki negatif sayfaları devreden çıkarmak" olduğunu söyledi ve "Libya'da yapacağımız işbirliğine, Akdeniz'de, dünyanın çeşitli yerlerinde yapmamız gereken işbirliğine, ikili ticaret hacminin artırılmasına dönük ortaya çıkarmamız gereken performansa odaklanmamız lazım" diye konuştu.

Çelik'in Biden-Erdoğan görüşmesinden nasıl bir "somut sonuç" beklendiği yönündeki soruya verdiği yanıt şöyle:

"Bu iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Biden başkan yardımcısıyken Cumhurbaşkanımızla yakından tanışıyorlar, birbirlerinin siyasi yaklaşımlarını biliyorlar. O zaman hatırlarsınız Irak dosyası Başkan Obama tarafından Biden'a verilmişti. Biden'ın Ortadoğu'yla da ilgili bir kapasitesi, birikimi var. Hatta Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı sırasında Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye geldiğinde onu evinde ziyaret etmişti.

Şimdi tabii büyük bir ajandaya sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklikten başlayarak çok uzun, dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza özgürlüklerin, siyasi değerlerin korunması için pek çok mücadele verdik. Pek çok konuda birbirimizi yakından tanıyoruz. Bu büyük ajandanın içerisinde maalesef olumsuz sayfalar var. En son sözde Ermeni soykırımının tanınması şeklinde bir sayfa eklendi buna. Kınrıs konusunda Rum kesimine destekleri sözkonusu. En önemlilerinden bir tanesi PYD-YPG terör örgütüne ABD tarafından güya DAİŞ'le mücadele ettiği için verilen destek. Fethullahçı terör örgütünün himaye edilmesi gibi temel konular var.

Bizim arzumuz bu temel konulardaki bu negatif sayfaları devreden çıkarmak. Müttefikimizle aramızdaki sorunları çözmek. Onun ötesinde Libya'da yapacağımız işbirliğine, Akdeniz'de, dünyanın çeşitli yerlerinde yapmamız gereken işbirliğine, ikili ticaret hacminin artırılmasına dönük ortaya çıkarmamız gereken performansa odaklanmamız lazım.

Esasında maalesef bu bahsettiğim konular tabii ki Türkiye'nin güvenliği için, terörle mücadelesi bakımından temel konulardır, bu konular yüzünden büyük işbirliği alanları, beraber gerçekleştirilebilecek büyük işbirlikleri engellenmektedir. Hem bir NATO müttefiki olarak hem de çeşitli meydan okumalardan geçmiş çeşitli krizlerden geçmiş, birbirini tanıyan pek çok siyasi olaydan geçtik... Cumhurbaşkanımız başbakan olduğunda Bush başkandı. Ondan sonra pek çok Amerikan başkanıyla çalıştı. Hükümetlerimizin, cumhurbaşkanımızın ve partimizin ABD ile ilişkiler bakımından son derece önemli bir tecrübesi ve birikimi var. Bütün bunların olumsuzlukları gideren ve olumlu alanlara yönelen bir sonuç doğurmasını Biden yönetimi döneminde bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Şu anda somut şu sonuç çıkacak diyemem ama Türkiye'nin yaklaşımı olumsuz sayfaları kaldırmak, bu sorunları çözmek olumlu alanlara daha çok odaklanmak şeklindedir. Umarız muhataplarımızın hazırlıkları da bu yöndedir."

HDP hakkındaki kapatma davası

Çelik HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davaya ilişkin ise "HDP dosyası iade edilmişti, zannediyorum eksikliklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç" dedi.

Ahmet Şık'a açılan soruşturma

AKP'li Çelik TİP milletvekili Ahmet Şık'ı hedef alarak "Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin 'devlet katildir, seri cinayetler işliyor' demesi... Biz bu üslubu silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan üslup. Bu ülkenin meşruiyetine inanan herkesin bu milletvekilini lanetlemesi gerekir. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var?" dedi. Çelik "Hakkında soruşturma açılmış zaten. Muhalefetten bazılarının da 'arkadaşımızdır, dostumuzdur, onurumuzdur' diye sahiplenme açıklamaları var. Bunlar kendi partilerin meşruiyetini tartışmaya açar. Bugün silahlı terör örgütü mensubu konuşsa bunları söyleyecek. Yargı soruşturmasını açmış, kararını verdikten sonra parti olarak üzerimize düşen vazife olursa gereğini yerine getiririz" ifadelerini kullandı.

Irak'taki operasyon

Irak'ta TSK tarafından sürdürülen operasyonlarla ilgili ise Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef içeride bunların tercümanları olan psikolojik harp unsurları karşımıza çıkıyorlar. Montajlanmış fotoğraflarla sanki Türkiye'nin sivillere, tarihi eserlere karşı eylemi varmış gibilerinden yaklaşım sergiliyorlar. Bunu yapanlar Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin bozulmasını arzulayanlardır. TSK bu konuda en yüksek hassasiyete sahip bir mücadeleyi vermektedir. Bazen gecikmenin tek sebebi 'aman sivillere, yerleşim yerlerine, insanlığın mirasına zarar gelmesin' denmiştir. Terörle mücadelenin istismar ederek sivillere zarar veren başka ülkeleri görüyoruz."