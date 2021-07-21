AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin ihaleleri AKP'li eski yöneticiye: Tek başına teklif veriyor

AKP’li İstanbul Çekmeköy Belediyesi’nin milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri yıllardır eski AKP Çekmeköy İlçe yöneticisinin şirketine gidiyor. Şirket, katıldığı tüm ihalelerde neredeyse tek başına teklif veriyor.

Çekmeköy Belediyesi’nin 2016 ile 2020 yılları arasında tam 11 organizasyon ihalesi, Greenart Reklam Şirketi’ne gitti. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; düzenlenen 11 ihalenin 10’unda “tek geçerli teklifi veren” Greenart Reklam Şirketi’ne belediye kasasından ödenen para 60 milyon 500 bin TL’yi buluyor. Bu şirketin ortağı ise eski AKP Çekmeköy İlçe Yöneticisi Vahdet Erdoğan.

Çekmeköy Belediyesi’nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu’na karşı CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla bir şerh raporu hazırladı. CHP’li Yayla’nın raporunda, AKP’li Erdoğan ile şirketi hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi.

Raporda, belediyeden milyonlarca liralık ihaleler alan Greenart Reklam Şirketi’ne ilişkin “Ne hikmetse çoğu müdürlükte adıyla karşılaştığımız firmada nasıl bir beceri ve yetenek varsa bu kadar çok ihale alabilme kabiliyeti gösterebiliyor” ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, ortaklık yapısı Greenart Reklam Şirketi ile aynı olan ve AKP’li Vahdet Erdoğan’ın yine hissedarı olduğu Argetus Araştırma Eğitim Danışmanlık Organizasyon Şirketi’ne ilişkin şu bilgilere yer verildi: “2020 Yılı Evde Hayat Var Temizlik Seti Alımı ve Dağıtımı İşi ihalesini 573 bin 400 TL’ye Argetus Araştırma Eğitim Danışmanlık Organizasyon Şirketi aldı. Bahse konu ihaleye baktığımızda, ihaleyi alan firmanın ortakları ile Greenart Reklam Şirketi’nin ortakları aynı kişiler. Pandemiyle birlikte her ne kadar temizlik ve maske gibi ürünlere talebin yoğun olması fiyatları yukarı yönlü hareketlendirse de alınan ürünlerin maliyetinin çok yüksek olduğu gözlemlenmiştir. İhale kapsamında bir adet maskeye, 2,70 TL, bir adet eldivene 2,70 TL ve bir adet küçük boy kolonyaya 11,30 TL ödenmiştir.”

Üstlenmediği görev yok

Çekmeköy Belediyesi'nden çok sayıda ihale alan Greenart Reklam Şirketi’nin büyük ortağı Vahdet Erdoğan, AKP Çekmeköy Belde Başkanlığı’nda Gençlik Kolları Kuruculuğu ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı gibi görevler yürüttü.

2002-2009 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Erdoğan, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı ile Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı gibi birçok görev üstlendi.