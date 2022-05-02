AKP’li Çavuşoğlu’ndan ‘bir grup başkanvekili’ne: Kahpe adam

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuştu.

Gezi Davası sürecine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “Bundan bir hafta önce Gezi süreciyle ilgili bir grup başkan vekili çıkıp ‘Bunun hesabını soracağız’ diyor. Ey be kahpe adam, Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Biz sizi yeniden yeneceğiz, yeneceğiz yeneceğiz be.”

CHP'li Özel 'Hesabını teker teker soracağız' demişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada karar çıkmasının ardından Çağlayan adliyesi önünde iktidara tepki göstermişti.

Özel, şunları söylemişti:

“Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız.”