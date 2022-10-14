AKP'li bürokrat: 'Bakkal projesine başlıyoruz'

Sabah yazarı Dilek Güngör, Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin anlaşma yapılan bakkal raflarında satılmaya başlanacağını yazdı.

Güngör, bugünkü köşe yazısında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın da ifadelerine yer vererek özetle şunları yazdı:

Türkiye'de indirim kampanyaları düzenleyerek zincir marketlerin fiyat tekelini kıran Tarım Kredi Kooperatifleri bakkal projesine başlıyor. Konya, Ankara, Mersin, Adana, Antalya pilot bölge olarak seçildi. Anlaşma yapılan bakkallar raflarında bir bölümü Tarım Kredi ürünlerine ayıracak.

Tarım Kredi'nin indirim yaptığı temel ihtiyaç ürünleri marketteki fiyattan bakkallarda satılacak. Böylece ucuz gıda daha fazla tüketiciye ulaşacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Bu yolla en geç önümüzdeki çeyreğe kadar 2.500-3.000 noktada indirimli ürünlerimiz satılacak" dedi.

Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Aydın, Tarım Market'te 1.600 ürün satıldığını, bunun 600'ünü kendilerinin ürettiğini belirterek, "Halen 1.300 noktada hizmet veriyoruz. Yılsonunda satış noktasını bir an önce artırmak güç. O nedenle bakkal projesine başlıyoruz" mesajı verdi.