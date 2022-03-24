AKP'li Bülent Turan: Köprülerden geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollara milyonlarla ifade edilen araç geçiş garantileri verilmesi TBMM Genel Kurulu'nda tartışma konusu oldu. Muhalefet, milyonlarla ifade edilen geçiş garantilerine ulaşılamadığı için her yıl devletin kasasından müteahhit firmalara milyonlarca dolar para aktarıldığı eleştirisinde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü için taahhüt edilen araç geçiş garantisine yönelik CHP milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıtı ise gündem oldu. Turan, geçiş garantileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz. Ben de Malatya’nın Kömürhan Köprüsü’nden geçmiyorum ama parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek ‘geçmeden’. Geçmeden verilmesi ekstra bir imkândır vatandaş için. Olması zaten başka usulle yapılsa gene kamu bütçesi konulacaktı.”

'İnsanlara beşli çete denir mi?'

Turan, büyük altyapı ihalelerinin hep aynı firmalara verildiği eleştirileri üzerine de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 4 firma tarafından inşa edildiğini söyledi. Bu firmalardan birinin CHP'li isme ait olduğunu ifade eden Turan, "Dört firma ortak yaptı. İkisi Kore firması geçiyorum, birisi Limak Nihat Özdemir malumunuz. Beşli çeteden diyor arkadaşlar, utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi? Peki dördüncü firma kim? Biliyor musunuz? Yapı Merkezi Ersin Arıoğlu İstanbul CHP vekili, arkadaşlar ayıp değil mi ya?" dedi.