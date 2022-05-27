AKP'li Bülent Turan: Bize 'kaçacak' diyen kim varsa bu memleketi terk etti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'nin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'nde "İmam Evi ve Kuran Kursu" açılışına katıldı. Turan burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirerek, "Biz burada doğduk, burada öleceğiz” dedi.

DHA'nın haberine göre Turan, "Birileri bu memleketin evlatlarına, bu memleketin değerlerini dünyanın dört tarafına haykıran, yurt, bina, kurs inşa eden insanlara 'kaçacaklar' diye iftira atabilir. Ne olursa olsun, biz burada doğduk, burada öleceğiz. Bize 'kaçacak' diyen kim varsa bu memleketi terk etti zaten. 'Demirden korkan trene binmez' derler. Bizim korkumuz yok. 27 Mayıs'ta yaptıkları gibi Menderes'i iftirayla, yalanla, hakaretle idam edenler o yağlı urganın parasını evlatlarından aldılar" diye konuştu.

'Kuran kurslarımız bölgenin gerçeği'

Turan ayrıca "Zaman zaman ülkemizde inkıtaya uğrasa da, zaman zaman kapatılsa da, 28 Şubatlar, darbeler geçse de Kuran kurslarımız bu bölgenin bir gerçeği. İnsanımızın tarihiyle, medeniyetiyle, kökleriyle kopmaması lazım. Kuran-ı Kerim öğrenmekten daha kıymetli bir şey olabilir mi?" ifadesini kullandı.