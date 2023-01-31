AKP'li Birinci, HDP'nin üç bakanlık talep ettiğini iddia etti: 'Kendileri gibi sanıyorlar'

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci, HDP'nin Altılı Masa'dan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık talep ettiğini öne sürdü.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Birinci'nin söz konusu iddiasını yalanladı.

'HDP’nin üç bakanlık talebi olduğu söyleniyor'

AKP'li Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin Millet İttifakı'ndan üç bakanlık istediği iddiasında bulundu.

Birinci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı bilgiler geliyor: HDP'nin masayla sıkı Bakanlık pazarlığı içinde olduğuna dair. HDP’nin 3 Bakanlık talebi olduğu söyleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Kabus gibi...

Bunu bugün yayınladıkları fasiküldeki "yerel yönetimler idari ve mali açıdan yeniden yapılandırılacak" beyanları ile birlikte değerlendirmek lazım. Biz neyin kastedildiğini anlıyoruz. Ancak onlara da soruyoruz. İdari ve mali açıdan yeniden yapılandırma ne demek?

%0.8'lik partiye bir Bakanlık verilecekse, HDP'nin bu talebi, bunların modeline göre akla yakın.

Bir de bu hususu, kamuoyunu hazırlama noktasında, bazı CHP'li milletvekillerinin "HDP'ye Bakanlık verilebilir" sözlerini düşünerek değerlendiriyorum. HDP'nin, masayı ve adayını bu pazarlıkları yapmadan desteklemesi söz konusu bile değildir. HDP siyaseti asimetrik ve derindir. Bunlardan daha girift ve katmanlı siyaset yaparlar. Sözlerime kulak verin..."

HDP'li Oluç: Herkesi kendileri gibi sanıyorlar

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Birinci'nin paylaşımına verdiği yanıtta iddiayı yalanladı. "Yalan söylemek bunların fıtratında var" diyen Oluç, "Herkesi kendileri gibi siyasi etikten yoksun sanıyorlar" ifadesini kullandı.

Oluç, iddiaya şu yanıtı verdi:

"Koskoca bir yalan. Yalan söylemek bunların fıtratında var. Hiç kimseyle herhangi bir bakanlık pazarlığı yapmadık, yapmayız. Herkesi kendileri gibi siyasi etikten yoksun sanıyorlar."