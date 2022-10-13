AKP’li belediyeye kayyum atandı: 'AKP'lilerin istediği oldu'

Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alınca mazbatası elinden alınarak belediye başkanlığı görevi sonlandırıldı.

Sürecin ardından MHP'li meclis üyeleri kendi aralarında bir başkan seçmek istedi ancak AKP'li meclis üyeleri toplantılara katılmadı.

Belediye meclis üyeleri yeni belediye başkanını seçmek için 3 kez toplansa da yeterli çoğunluk sağlanamadı ve belediye başkanı belirlenemedi.

MHP'li meclis üyeleri partilerinden istifa etmişlerdi

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde MHP'li meclis üyeleri AKP'lilerin belediyeye kayyum atamak için baskı yaptığını belirterek partilerinden istifa ettiklerini ve yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini duyurmuş, AKP'li 1 belediye meclis üyesi de kendilerine destek vermişti.

CHP'li Köksal hukuki süreç başlattıklarını açıklamıştı

Belediye Meclis üyeleriyle birlikte açıklama yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da halkın iradesinin yok sayıldığını ve AKP'lilerin hukuka aykırı davrandıklarını gerekçe göstererek konuyla ilgili hukuki süreçleri başlattıklarını açıklamıştı.

Belediyeye kayyum atandı

Tüm karşı çıkmalara rağmen AKP'lilerin istediği oldu ve belediyeye kayyum atandı. Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Valimiz Doç.Dr.Kübra Güran Yiğitbaşı’nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah” denildi.