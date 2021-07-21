AKP’li belediyenin zorla 'bağış' topladığı iddia edildi

19 Temmuz'da Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir arsada yaklaşık 100 satıcı kurdukları çadırlarda kurbanlık küçükbaş hayvan satışı yapmaya başladı.

Akdeniz Kaymakamlığı'nın aldığı bir kararla Kurban Komisyonu kuruldu. İlçe Müftülüğü, Akdeniz Zabıta, Tarım, Sağlık ve Çevre müdürlüklerinden birer temsilcinin bulunduğu Kurban Komisyonu kuruldu.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, komisyonda yer alan kurumlardan temsilcileri Gündoğdu kurban satış alanına gitti. Burada önceden isimlerinin yazılı olduğu tutanağı 500 TL zorla bağış aldıkları kişilere imzalattı. Tutanakta bu paranın Kurban Komisyonu hesabına yatırılmak üzere elden teslim alındığı belirtildi. "Zorla bağış mı olur?" diyen yurttaşlar ile görevlilerle tartıştı.

'Zabıtalar bir anda üzerimize saldırdı, 85 çadırdan 500'er lira alındı'

İddiaya göre AKP'li Akdeniz Belediyesi Zabıta görevlileri bağışa karşı çıkan vatandaşlarla kısa süreli bir arbede yaşandı. Ancak, tüm tartışmalara rağmen zabıta görevlileri 100 çadırın bulunduğu alanda yaklaşık 85'inden 500'er TL zorla bağış topladı. Bağış vermek istemeyen Hakan Doğru cep telefonu ile çektiği görüntüde yaşanılanları şöyle anlattı:

"Görevliler zabıta eşliğinde bölgeye geldi. Vatandaşlar 500 TL zorla bağış alınmasına karşı çıktılar. Bunun üzerine zabıtalar bir anda üzerimize saldırdı.

Buna rağmen gelen polislere bizim kendilerine saldırdığımızı iddia ettiler. Polis görevlileri tartışmayı kavgaya dönüşmeden önleyip bölgeden uzaklaştılar. Burası belediyeye ait bir yer değil. Arsa bir şahsa aittir. Çevre pislikten geçilmiyor, bir lavabomuz ve çay ocağımız bile yok.

Tüm bunlara kulak tıkayan belediye görevlileri bize baskı kurarak zorla bağış toplanmasına yardımcı oldu. Burada hırsızlar cirit atıyor. Milletin bunca mağduriyeti varken bir de zorla bağış topladılar.

Bugün 19 Temmuz bayram arifesi Akdeniz ilçesindeyiz, Gündoğdu Mahallesi burası. İnsanlar çadırları kendisi kuruyor. Burada Diyanetten sorumlu bir kişiler zabıta eşliğinde haksız yere herkesten ağıl başına 500 TL istediler."

Zabıtaların verdiği makbuz

Toplanacak paranın miktarı ve hangi kuruma gönderileceği de bilinmiyor. Ancak zorla bağış toplanan yurttaşların verdiği bilgilere göre toplanan paraların ilçe müftülükleri aracılığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına yatırılacağı öne sürülüyor.