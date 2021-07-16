AKP’li belediyenin ‘uzay merkezi’ 5 ay sonra tabela değiştirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı’nı” açıklamasından sonra, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, AKP’li belediyenin 13 Şubat’ta açtığı El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’nin olduğu binaya Türk Kızılayı Teknoloji ve Bilim Merkezi tabelasının asıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan, 9 Şubat 2021’de, “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak, sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti. ANKA’nın aktardığına göre, Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı’nı” bu sözlerle açıklamasından 4 gün sonra, Urfa’nın Karaköprü ilçesinde AKP’li belediye başkanı Metin Baydilli, El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ni açmıştı.

Başkan 'gençlerimizi astronomiyle tanıştıracağız' demişti

Belediye başkanı Metin Baydilli, açılış töreninde şunları söylemişti:

“Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti. Bugünden sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan bilim ve uzay hamleleri ile ülkemiz bu konuda lig atlayacaktır, önemli yerlere gelecektir. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın bu hamlesine destek vermek için bilim merkezimizde gençlerimizi bilimle, uzayla, astronomiyle tanıştıracağız ve gelecekte bu alanlara yönelmelerinde yol gösterici, yardımcı olacağız”