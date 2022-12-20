AKP'li belediyenin kurduğu iştirak şirketine iki yılda 17 ihale: 37,8 milyon TL

AKP'li Rize Belediyesi’nin, özel bir şirketin hisselerini satın alarak kurduğu iştirak şirketi Ribelkent Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Ulaşım Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 2019 yılından bu yana belediyeden 37 milyon 862 bin liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre; Sonsal Yapı şirketi 2019’un sonunda Rize Belediyesi’ne devredildi. Belediye Başkanı Rahmi Metin’in de katıldığı şirket toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. Sonay Çakmakçı 6 hissesini 30 bin TL karşılığında Rize Belediyesi devretti ve şirketteki müdürlük görevi sona erdi. Müdürlük görevini devir işlemlerinin ardından Rahmi Metin müdür oldu ancak sadece 15 gün sonra müdürlüğü Belediye Meclis Üyesi Abdul Kadir Öksüz'e aktardı.

Şirket kurulduktan 30 gün sonra belediyeye devredilmiş

Ticaret Sicili Gazetesi'ne göre; Sonsal Yapı adlı şirket, 20 Kasım 2019 tarihinde Sonay Çakmakçı'nın müdürlüğünde kurulmuş. 4 Aralık 2019 tarihinde ismi Ribelkent olarak değiştirilerek Rize Belediyesi'ne devredilmiş. Kuruluşunda 30 bin TL olan şirket değeri; sadece bir ay sonra 1 milyon 30 bin TL olarak açıklandı.

Belediyenin kendi iştirakini kurmak yerine, bir şahıs şirketinin hisselerini satın almasının; sık kullanılan bir yöntem olmadığı belirtilirken, bu tarihten itibaren Kamu İhale Kurumu kayıtları, belediyenin pek çok ihalesinin şirkete verildiğini gösterdi.

İki yılda 17 ihale: 37,8 milyon TL

Kayıtlara göre; şirket iştiraki haline geldiği 2019 yılından itibaren belediyeden şu ihaleleri aldı:

4 milyon 66 bin TL’ye çiçek alımı

3.4 milyon TL’ye saat kulesi için “Kurtuluş Temalı Rölyeflerinin Alımı ve Montajı”,

723 bin TL’ye Gastro Rize Festivali ulaşım, konaklama ve organizasyon, danışmanlık, sahne, baskı, reklam ve diğer hizmetlerin alımı

144 bin 20 TL’ye YADES kapsamında ev temizliği ve berberlik hizmet alımı işi

888 bin TL’ye ‘sıfır atık projesi’ kapsamında plastik atık konteyner ve muhafazalığı alımı

17 milyon 592 bin 683 TL 95 kuruşa katı atık aktarma istasyonu ihalesi

540 bin TL’ye Halk Konseri Düzenlemesi Organizasyon Hizmeti Alımı,

6 milyon 711 bin 733 lira 61 kuruşa 5000 metreküplük Dosma İçme Suyu deposu alımı,

3 milyon 920 bin 840 TL’ye İş Makinesi, Kamyon, Kamyonet, Binek araç ve Minibüs araçların 134 gün şoförsüz kiralanması

495 bin TL’ye park ve bahçelere malzeme alımı,

351 bin 350 TL kangal boru alımı

722 bin 400 TL’ye 12 kalem stand alımı,

584 bin 722 liraya engelsiz yaşam merkezi malzeme alımı

412 bin liraya belediyenin düzenleyeceği gençlik festivali için teknik ekipman kurulumu

244 bin TL’ye çocuk oyun grubu alımı ve montajı

201 bin 880 TL’ye kauçuk alımı ve montajı

302 bin 400 liraya iş makinesi kamyon ve kamyonetlerin 15 gün süreli şoförsüz kiralanması.

Şirketin 2019 yılından bu yana belediyenin açtığı 17 ihalede, toplamda 37 milyon 862 bin 29 TL 56 kuruş sözleşme bedeline imza attığı görüldü. (ANKA)