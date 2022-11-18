AKP'li belediyenin 'kamulaştırma' adımına tepki: 'Bu parayla gecekondu bile alamayız'

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ne otopark yapmak için 2020 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlayan AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, aynı yıl içerisinde bölgedeki bazı evleri yıkmaya başladı. Belediye, evleri yıkılacak olan yurttaşlara da tahliye yazısı gönderdi. Kamulaştırma bedeli olarak yurttaşların evlerine 170 ila 200 bin lira arasında ücret ödeyecek olan belediyeye yurttaşlar tepki gösterdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; söz konusu kamulaştırma bedeline karşı protesto gerçekleştiren yurttaşlar, basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediyenin bir yıl önceki kamulaştırma bedelinden evlerini almaya çalıştığını söyleyen mahalle sakinleri, artan fiyatlar ve enflasyon nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

'Bu parayla gecekondu bile alamayız'

Basın açıklaması gerçekleştiren mahalle sakinleri adına açıklama yapan Ahmet Kaya isimli bir yurttaş, haklarını aramak için sokağa çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Pandemi döneminden başlayarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi, mahallemizde otopark yaptırma gerekçesiyle ikamet ettiğimiz daireleri kamulaştırırken, dairelerimize biçtiği kamulaştırma bedeli, enflasyon şartlarına kesinlikle uygun değildir.

Dairelerimize belediye tarafından 170 bin ile 200 bin lira arasında bir değer biçildi. Bu parayla biz normal standartlarda bir daire alamayız. Hatta gecekondu bile alamayız. Kamulaştırmayı gerekçe göstererek Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme yoluyla tapularımıza el koyması mülkiyet hakkının gaspıdır. Burada 20'nin üzerinde daireden bahsediyoruz. Kış ayı yaklaşırken bizi resmen sokağa atıyorlar. Kendi tapulu dairemizden kapı dışarı edilerek kiraya mahkum ediliyoruz."

'Beş katlı binaya 430 bin lira değer biçtiler'

Kamulaştırma kapsamında sahibi olduğu beş katlı binanın da belediye tarafından yıkılacağını aktaran Selim Serdar isimli mahalle sakini ise; "Beş katlı binaya 430 bin lira değer biçtiler. Böyle bir adalet sistemi dünyanın hangi yerinde var? Bu parayla bir daire alamıyorum. Sadece binanın dış cephesini yaptırmak için 100 bin lira, doğalgaza ise 120 bin lira harcadım. Bana hiç sormadan ve danışmadan devlet elimdeki tapuyu nasıl alabilir? Hangi yasal gerekçeyle bu yapılabiliyor anlamış değilim” diye konuştu.