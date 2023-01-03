AKP'li belediyenin ihalesini alan şirketle Ensar vakfı ilişkisi

Trabzon’da AKP’li Ortahisar Belediyesi, 19 Aralık 2022 tarihinde; “Kent Temizliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması İşi” için ihale açtı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldı. İşin yaklaşık maliyeti, 62,7 milyon TL olarak belirlendi. 19 Aralık 2022’de yapılan ihalenin sözleşmesi 28 Aralık 2022’de imzalandı. İhaleyi, 44 milyon 998 bin 925 bin 625 TL sözleşme bedeli ile Cihan Temizlik A.Ş. kazandı.

Cihan Temizlik A.Ş., internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2008 yılında kuruldu. Aynı yıl, Tuzla Belediyesi’nin katı atık toplanması, taşınması ve bertarafı ihalesini kazandı. Cihan Temizlik A.Ş., 2011 yılında Evra Group bünyesine katıldı.

Cihan Temizlik A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı’nın da yönetim kurulu başkanı. Vakfın yöneticileri arasında ise TÜRGEV, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakfı’nın temsilcileri de yer alıyor.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı, 2004-2005 akademik yılında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni kurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2018’de, Saraybosna temasları kapsamında, üniversiteyi de ziyaret etti. Erdoğan’a üniversitede onursal doktora diploması verildi. (ANKA)