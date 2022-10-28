AKP'li belediyenin 'Atatürk rölyefi' tartışmalara neden oldu: 'Benzemiyor'

Edirne’nin Havsa ilçesinin kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla AKP'li belediye tarafından ilçe girişine konulan "Atatürk rölyefi" tartışmalara neden oldu. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, rölyefin Atatürk’e benzemediğini söyledi.

Pekcanlı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Atatürk’ün oraya konulması bence güzel bir düşünce. Sadece oraya Atatürk’e benzeyeni koysaydı değerli başkanımız… Ben, işin bu tarafındayım. Niye oraya konuldu? Büst müdür, anıt mıdır? Çok da bir şeye benzemiyor. Bunun yerine daha güzel, Atamıza daha yakışan bir heykel konulursa ben olumlu bakıyorum ama bu gerçekten olmamış. Çok değerli belediye başkanı, bence kamuoyunda çok tepki aldı. Bu eleştirileri dikkate alacağını umuyorum, bekliyorum. Yanlış yapıldı bana göre. Kendisi doğru olduğunu iddia edebilir. Daha doğrusu Atatürk’e benzemiyor zaten. Atamıza benzeyen, Cumhuriyet’imizin 99’uncu yılında, 100’üncü yıla girerken Havsa’nın girişine ben de güzel bir heykel konulması tarafındayım. İnşallah değerli başkan, vatandaşların bu uyarılarını ciddiye alır." (ANKA)