AKP'li belediyelerden yandaş ismin oğluna 36 günde 175,9 milyon TL'lik ihale

AKP idaresindeki İstanbul Pendik ve Gaziosmanpaşa ile İzmir Bergama belediyelerinin, araç kiralama için AKP milletvekili aday adayı ve 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’un şirketini tercih ettiği öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Yunus Emre Bulut’un başında olduğu “Jet Kar Turizm” isimli şirket, 36 gün içinde üç farklı AKP’li belediye ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında 175 milyon 956 bin TL’lik ihale aldı.

Jet Kar Turizm’in yüklenicisi olduğu toplam 175,9 milyon TL maliyetli üç ihaleden ilkinin anlaşması 23 Kasım 2022’de sağlandı. Hasan Tahsin Usta yönetimindeki AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Muhtelif Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesinde, Jet Kar Turizm şirketi ile 109 milyon 987 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

AKP’li Hakan Koştu’nun başkanlığını yaptığı Bergama Belediyesi’nin de tercihi Jet Kar Turizm şirketi oldu. Belediye, şirketten 7 Aralık’ta toplam 45 milyon 892 bin TL’lik çöp kamyonu ve temizlik araçları kiraladı.

Şirket, 29 Aralık 2022’de ise Pendik Belediyesi ile de masaya oturdu. AKP’li belediye, “2023 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayları Taşıt Kiralama ve Personel Servis Hizmeti Alımı” ihalesi kapsamında 20 milyon 75 bin TL’ye imza attı. Bulut’un şirketinin 36 gün içinde imzaladığı kamu ihalesi sözleşmelerinin toplam maliyeti 175,9 milyon TL’ye ulaştı.