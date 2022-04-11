AKP'li belediyelerden Erdoğan'ın yakın arkadaşına 176 milyonluk çifte ihale

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakın Yeni Şafak gazetesini de bünyesinde barındıran Albayrak Holding’e ait iki şirket, bu ay içerisinde 5 gün arayla toplamda 176 milyon liralık ihale aldı.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Bahçelievler Belediyesi, 16 Mart 2022 tarihinde “Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Mutelif Cins ve Miktarlarda Hizmet Aracı Kiralanması İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

Açık usulle gerçekleşen 93 milyon 887 bin TL’lik ihaleyi Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı öğrenildi.

Şirket ile AKP’li belediye, 1 Nisan 2022 tarihinde 2 buçuk yıl süreli iş için sözleşme imzaladı.

Bahçelievler Belediyesi’nde olduğu gibi Güngören Belediyesi’nin düzenlediği ihale de Albayrak Holding’e ait bir şirkete gitti.

Çöpe yine rant karıştı

AKP’li Güngören Belediyesi de 7 Mart’ta “Araç ve Makine İle Yapılan Kent Temizliği, Çöplerin Toplanması ve Nakil İşleri” için ihale düzenledi. Açık usul yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede Albayrak Holding bünyesinde bulunan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile el sıkışıldı. Şirket ile belediye arasında 28 Mart’ta 2 buçuk yıllık süreliğine 81 milyon 689 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Belediye, 6 Aralık'ta da aynı ihale adıyla yine aynı şirketle 8 milyon 198 bin TL'ye el sıkışmıştı.

İhaleler hep yandaşa

Albayrak Holding’e bağlı ihale verilen şirketlerden Platform Turizm, yıllardır AKP’li belediyelerin servis ve araç kiralama ihalelerini alıyor. Daha önce Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy’un yönetiminde olduğu şirketin yönetim kurulunda geçtiğimiz yıl değişikliğe gidildi. Damat Altunsoy şirket yönetiminden ayrıldı. Şirketin şu anki yönetim kurulu başkanı ise Ahmet Albayrak’ın yakını olan Süleyman Çakır. Şirketin diğer ortakları ise daha önce de yönetimde bulunan Hamit Çelik ile Yılmaz Aytaş.

AKP’li Güngören Belediyesi tarafından ihalenin verildiği Yeşil Adamlar Şirketi’nin ise 10 yılda aldığı ihalelerin toplam bedeli 2 milyar TL’yi buluyor. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını Faruk Albayrak’ın yaptığı şirketin ihale aldığı kurumların başında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri ile AKP'li ilçe belediyeleri geliyor. Şirketin 2010 yılından beri yurt dışında da atık yönetimi ve çevre temizliği faaliyetlerini devam ettirdiği biliniyor.

Erdoğan'ın yakın arkadaşları

Albayrak Holding’in yönetiminde ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile yine yakınlığı bulunan kardeşleri Kazım Albayrak, Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor.

Erdoğan, 2002 yılında yakın arkadaşı Nuri Albayrak’ın kızı Elif Albayrak’ın nikah şahitliğini de yapmıştı.