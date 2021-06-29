AKP'li belediyeden Madımak Katliamının yıldönümünde eğlence

Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın, sanatçı ve iki otel görevlisi için katliamın 27’nci yıldönümünde birçok yerde anma etkinlikleri düzenlenecek. Katliamda hayatını kaybeden Metin Altıok'un memleketi Bergama'da ise AKP'li belediye 'eğlence' organize ediyor.

KRT'den Ardıl Batmaz'ın haberine göre 2 Temmuz 1993’te, Sivas Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 33 aydın, sanatçı ve iki otel görevlisi yakılarak katledilmişti. Katliamın 27’nci yıldönümünde, her yıl olduğu gibi bu yıl da anma etkinlikleri düzenlenecek.

Katliamda hayatını kaybeden sanatçılardan birisi de şair Metin Altıok.

CHP Bergama İlçe Başkanı Ecevit Canbaz, AKP'li belediyenin 'Yaz Konseri' etkinliğini şiddetle kınadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sivas'ta yaşamını yitirenler her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen eylemler, etkinliklerle #unutMADIMAKlımda diyerek anılırken; AKP'li Bergama Belediyesi yöneticileri bu acı günden baska gün yokmuşcasına ilçemizde 'Yaz Konseri' eğlence etkinliğini organize ederek bir kez daha zihniyetlerini ortaya koymuşlardır. Ne acıdır ki katledilenlerin arasında Bergamalı şair Metin Altıok'ta bulunmaktaydı. Kaybettiklerimizin aziz hatırasına bir kez daha saygıyla eğilerek, yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Unutmayacağız, hep aklımızda."

Söz konusu tepkilerden biri de Bergama'da Metin Altıok Parkı ve Cemevi açma gibi önemli işlere imza atan önceki dönem CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'ten geldi. Gönenç, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal etkinlikleri nedeniyle kente gelen 33 aydının Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesinden bu yana 28 yıl geride kaldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve bugün hala faillerinin bir çoğunun tespit edilemediği, bazılarınınsa zaman aşımından yararlandığı bu katliamın yıldönümünde, bir çok sivil toplum örgütü ve belediye düzenlediği anma günleri ile hepimizin ortak acısını paylaşıp, aydınlarımızı anarken, Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz Metin Altıok'un memleketi Bergama'da AKP'li Belediye konser düzenliyor. Bu aymazlığı ve duyarsızlığı kınıyorum. Toplumu giderek ayrıştıran, kutuplaştıran ve kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan mezhepçi ve siyasal islamcı AKP anlayışının uygulamalarını, ne Anadolu insanı ne de Bergama hakediyor."

Pir Sultan Abdal Derneği Bergama Şubesi Başkanı Aytaç Ural ise, "Sivas Katliamı'nı kimlerin yaptığı aşikardır. Bergama Belediyesi'nin etkinliği bu tarihe vermesiyle toplumun hassasiyeti dikkate alınmamıştır. Biz bu konuyla ilgili belediye yetkilileriyle de görüşeceğiz. En iyi ihtimalle tarihi unutmuş olmalarını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.