AKP'li belediyeden gerici vakıfla yeni protokol 

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’ndaki 6 yaşındaki çocuğun istismarı skandalı tartışılmaya devam ederken İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediyesi yine bir yandaş vakıfla protokol imzalayacak.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Başakşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda Hukuk Komisyonu’nun raporu görüşüldü. Beyaz El Vakfı ile 2019’da imzalanan protokolün yenilenmesi için AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verilmesi istendi. AKP’li Kartoğlu’na bu yetki CHP’li ve İYİP'li meclis üyelerinin itirazına rağmen verildi. Yeniden protokol imzalanacak derneği başkanlığını ise Güngören Belediyesi’nin eski Başkan Yardımcısı Derviş Kahraman yürütüyor. Kahraman’ın son yerel seçimlerde AKP’den Güngören Belediye Başkan adayı gösterileceği iddia edilse de aday gösterilmemişti.

Hafızlık ve Kuran eğitimi veriliyor

Derneğin internet sitesinde ise “Hafızlık ve Kuran eğitimleri” verildiği de ifade ediliyor. Belediyenin daha önce Beyaz El Derneği ile imzaladığı protokolle, derneğin açacağı çocuk evinin personel, eğitimci giderleri, genel giderleri ve masrafları ile seminer, eğitim programları, panel konferans toplantı gibi faaliyet ve organizasyonları için yüz binlerce liralık destek sağlanmıştı.

AKP’li başkan ziyaret etmiş

AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 5 Ağustos 2022’de de Beyaz El Derneği ile bağlantılı olan ve aynı logoyu kullanan Beyaz El Vakfı’nı ziyaret etmişti. Kartoğlu, sosyal medya hesabından bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Gerçek manada birlik olabilmek, toplumsal sevgi ve saygıyla mümkündür. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza kol kanat geren ve çalışmalarını yakından takip ettiğim Beyaz El Vakfı'nı ziyaret ettik” ifadelerini kullanmıştı.

‘Bu dernekler denetlenmiyor'

Başakşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç ise dernekle imzalanan protokole karşı çıktı. Kümenç yaptığı açıklamada, “Başakşehir Belediyesi yıllardır bu derneğe yardım için meclisten yetki istiyor. Ancak hiçbir vakıf, hiçbir dernek devletin şefkatini ve sevgisini veremez. Ayrıca denetimden ve kontrollerden uzak bu yerle benzer yerlerin geçmişte toplumun vicdanını sızlatan acı olaylarla dolu bunu yakın tarihimizdeki olaylar birer örnektir. Bu dernekler doğru düzgün denetlenmiyor. Oradaki görevli ve yetkili kişilerin devletin personeli ve memuru olmadığı sürece bu çocuklarımızı kişilerin veya ne olduğu belli olmayan derneklerin değil devletimizin şefkatine ve ilgisine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu nedenlerle Beyaz El Derneği ile yenilenecek protokole CHP Meclis Grubu olarak ret oyu veriyoruz” diye konuştu.

Milyonlarca liralık zarar

Başakşehir Belediye Meclisi’nde bazı taşınmazların meclis üyeleri ile Sayıştay’ın denetleyemediği belediye şirketine devredilmesi de tartışma yarattı.

CHP’li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı ise Sayıştay’ın 2018’deki Başakşehir Belediyesi denetim raporunda yer alan bulgu ve tespitlerin raporlarda aynı şekilde yer aldığını vurguladı.

Kayabaşı Sayıştay’ın denetim raporunda şu tespitlerin yer aldığını belirtti:

-2021 bilançosunda haklar hesabı ve birikmiş amortismanlar hesabına 2 milyon 700 bin TL eksik tutarla mali tablo yanlış yansıtıldı.

-Kira süresi biten 19 taşınmaz yeniden ihale yapılmaksızın süreleri uzatıldı.

-Ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi hakkı ihalesiz olarak devredildi.

-Kamu idarelerine tahsis edilen araçların yakıt giderlerinin karşılandı.

-Vergi ve primler ile kamu idarelerine ait payların ön görülen sürelerde ödenmemesi nedeniyle bütçeye 34 milyon TL’lik ek faiz yükü getirildi.

Kayabaşı, sözlerini “Bu tespitler bize sayın başkanın ne muhalefeti ne de Sayıştay’ı hiç bir şekilde dikkate almadığını ve kendi bildiğini okuduğunu göstermektedir” diye bitirdi.