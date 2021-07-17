AKP'li belediyeden geri adım: Adrese teslim ihale iptal edildi

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce kamerayla şehir trafiğini denetleyeceği "ceza garantili" Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) kurulması için 720 milyon TL'lik ihale açmıştı.
İhale öncesinde AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın EDS ihalesini alan Caba İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen'i ziyaret ettiğini gösteren fotoğraf büyük tepki çekmişti.
Belediye tepkisi çeken ihalenin iptal edildiğini duyurdu. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: