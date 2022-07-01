AKP'li belediyeden bir yılda ulaşıma üçüncü zam

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine bir yıl içerisinde üçüncü kez zam yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 3 Ocak 2022’den itibaren uygulama kararı aldığı toplu taşıma ücretleriyle 1 lira 80 kuruş olan öğrenci taşıma ücreti 2 liraya, 2 lira 70 kuruş olan tam bilet ücreti 3 lira 50 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan öğretmen bileti ise 3 liraya yükselmişti.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, geçtiğimiz mart ayında alınan kararla öğrenci bileti 2 lira 50 kuruş, tam bilet ücreti 4 lira 50 kuruş, öğretmen bileti de 4 lira oldu.

Önceki gün toplanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 4 lira 50 kuruş olan tam bilet ücretini 5 lira 50 kuruşa, 2 lira 50 kuruş olan öğrenci biletini 3 liraya, 4 TL olan öğretmen taşıma ücretini de 5 TL'ye yükseltti.

Böylelikle 3 Ocak 2022'de 2 lira olan öğrenci taşıma ücreti 3 lira, 2 lira 70 kuruş olan tam bilet ücreti 5 lira 50 kuruş, 3 lira olan öğretmen taşıma ücreti de 5 liraya yükselmiş oldu.