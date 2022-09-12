AKP'li belediyeden AKP'li ilçe yürütme kurulu üyesine 780 bin TL'lik ihale

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, davet usulüne göre yaptığı ihaleyi, AKP Bayrampaşa İlçe Yürütme Kurulu Üyesine ait, “Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şirketi’ne” verdi. Bayrampaşa Belediyesi aynı yöntemle 6 ay önce de söz konusu şirkete ihale vermişti.

Bayrampaşa Belediyesi’nin, Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre davet usulüyle yaptığı, “Spor Etkinlikleri” ihalesinin sonucu belli oldu. İhale ilanı yapılmadan, sadece davet edilen 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi, “Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şirketi” aldı. İhaleyi 354 bin 800 TL’ye üstlenen firma Bayrampaşa Belediyesi ile 29 Ağustos 2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

Şubat ayında da yapılan ihaleyi aynı şirket almıştı

Bayrampaşa Belediyesi’nin 28 Şubat 2022 tarihinde yaptığı, “Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi” ihalesini de aynı firma, 426 bin TL’ye almıştı. İlk ihaledeki işin süresi, 1 Mart 2022- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 aylık dönemi, ikinci ihale ise 1 Eylül 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemi kapsıyor. Bir başka ifadeyle aynı yıl içinde yapılacak olan spor etkinlikleri toplamı 780 bin 800 TL’ye iki parça halinde aynı şirkete verilmiş oldu.

“Şehir Spor ve Eğlence Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şirketi’nin tek pay sahibi Berat Akın ise AKP Bayrampaşa İlçe Yürütme Kurulu üyesi ve ilçede Yerel Yönetimler Başkanı olarak görevini yürütüyor.