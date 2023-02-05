AKP'li belediyeden 898 bin TL'lik lokum ihalesi

AKP'li Çorum Belediyesi 13 Ocak 2023'te ihaleye çıkarak 10 ton lokum alacağını duyurdu. Lokumlar için 25 Ocak 2023'te 898 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Kandillerde dağıtmak üzere alınan lokumlar 50'şer gram halinde kutulara konulacak. 10 ton lokum, 200 bin kutuya paylaştırılacak.

Sözcü'nün haberine göre; lokum kutularının üzerinde Çorum Belediyesi'nin logosu olacağı belirtilirken lokumların çifte kavrulmuş, küçük dilimli, içi fındıklı dışı Hindistan cevizi kaplı, parmak ile bastırılıp bırakınca eski halini alan, parmak ile bastırılan alanı göçük kalmayan, ağızda hoş lokum tadı; kaygan ve yumuşak kıvam hissi uyandıran özelliklerde olması istendi.