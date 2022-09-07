AKP'li belediyede ihale krizi: '5 milyon euro kimin cebine gitti'

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP’li eski üyesi Bilal Tekatlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Suruç ilçesindeki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaat ihalesine ilişkin sonuç bilgi formunu sosyal medya hesabında yayınladı.

İhalenin sonucuna ilişkin bilgi formunu paylaşan Tekatlı, “İhale 4. sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5 milyon euro kimlerin cebine gitti? Urfalılar adına soruyoruz" dedi.

Bilgi formuna göre ihale, 10 milyon 353 bin avro ile en düşük teklifi veren Kural ARGE-MST yerine, 15 milyon 599 bin 594 avro teklif veren Asil İnşaat-Çeltikçioğlu İnşaat ortaklığına verildi. Bilgi formunda, iki iş ortaklığının daha ihaleyi kazanan Kural ARGE-MST ortaklığından daha düşük teklif verdiği görüldü.

'5 milyon euro kimin cebine gitti'

Bilal Tekatlı, sosyal medya paylaşımında, "Suruç altyapı ihalesinde dönen büyük rantı ve usulsüzlükleri aylar önce yazdık. Ama troller ve rantçılar bize saldırdı. Gelinen noktada biz haklı çıktık. İhale 4. sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5 milyon euro kimlerin cebine gitti? Urfalılar adına soruyoruz" dedi