AKP’li belediyede iş bırakan işçiler anlattı: ‘İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz’

AKP’li Pendik Belediyesi’nde geçtiğimiz aylarda AKP’ye yakın Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası toplu sözleşmeye imza atmış, eski asgari ücret üzerinden yapılan yüzde 80’lik zam işçiler içinde tepkilere neden olmuştu. Daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerde iyileştirme talep eden temizlik işçileri, bugün iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Belediye İşçileri Dayanışma Ağı’na yaşadıkları süreci anlatan işçiler, aldıkları ücretlerle enflasyon altında ezildiklerini söyledi.

KHK ile kadroya geçirildiklerinden itibaren şartların gittikçe kötüleştiğini söyleyen işçilerden biri, yaşadıkları sorunların üzerine pandemi sürecindeki sorunların eklendiğini, bu sorunları sendika ile konuştuklarında ”KHK döneminde yaptığımız sözleşme acemiliğimize geldi” cevabıyla karşılaştıklarını aktardı. İşçiler, sendikanın bir sonraki sözleşmede şartlarının iyileşeceğini ve taleplerinin karşılığını alacağına dair söz vermelerine rağmen bir gece yarısı işçilerin onaylamadığı bir sözleşmeye imza atıp kendilerinin mağdur edildiğini belirtti.

'Sendikaya ulaşamıyoruz'

İşçiler TİS imzalandıktan sonra sendika yetkililerine ulaşılamadığını, başkandan randevu istenmesine rağmen kendileriyle muhatap olmadığını belirtti.

İşçiler, taleplerini ise şöyle açıkladı:

“Tüm belediyelerle aynı işi yapmamıza rağmen daha düşük ücretler alıyoruz. Sendika bizi belediye yönetimine karşı savunmadı, yaptığımız eylemde de arkamızda durmadı. Enflasyon altında eziliyoruz, ev kiraları en kötü 5-6 binden başlıyor. Yüzde 80 zam yalanıyla kamuoyunu bilgilendirirken eski asgari ücretin üzerinden yaptıkları bu zammın içerisinde tüm sosyal haklar var. Onlar çıktığında elimize geçen net ücretle ayın sonunu getirmemiz mümkün değil.”

Yetkililer 'Yasa dışı eylem yapıyorsunuz' demiş

Eyleme başlamalarının ardından, yetkililerin çözüm odaklı yaklaşım ile gelmediklerini, yasa dışı iş yaptıklarını iddia ederek eylemlerini sonlandırmalarını istediklerini belirten işçiler, ”Sendika başkanına ulaşamıyoruz, yönetimden gelenlerden bir tanesi de arkadaşlar sorununuz nedir? Neden eylem yapıyorsunuz gelin konuşalım demediler. 5 yıla yayılan bu mağduriyet sürecinin artık kaldıramayacak durumdayız. Geçinemiyoruz, eve ekmek götüremiyoruz şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP’li Pendik Belediyesi’nde iş bırakan temizlik işçileri, enflasyon altında ezilmeyecekleri bir ücret talep ediyorlar. İşçiler ayrıca haftalık çalışma saatlerinin kısaltılmasını da istiyor.

📢‘İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz’



AKP’li Pendik Belediyesi’nde iş bırakan temizlik işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı'na anlattı:



🔴Sendikaya ulaşamıyoruz

🔴“Yasa dışı eylem yapıyorsunuz” dediler.

🔴Ne istiyoruz?@pebelediye



👇🏼https://t.co/G70HuCLgZI pic.twitter.com/tc4xmsuTab — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 2, 2022

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