AKP'li belediye yürütmeyi durdurma kararına rağmen yıkıma başladı, esnaf tepki gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Bergama'da eski stadyum alanını da içine alacak 51 bin 569 metrekarelik alana millet bahçesi yapılması projesiyle ilgili yargı süreci devam etmesine karşın stadyum çevresindeki dükkanların yıkımına başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 14 Eylül Stadyumu çevresindeki esnaf, bakanlığın onay verdiği projeye itiraz etmişti. Davanın itiraz gerekçeleri planlarda da spor alanı olarak gösterilen stat kaldırılırken yerine eşdeğer bir alanın ayrılmaması, imar planlarındaki rekreasyon alanının tümüyle kaldırılması, kamuya ait park ve otopark alanlarının ticaret alanına dönüştürülmesi, bu değişiklerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olması ve bu alanlarda mülkiyeti bulunan hak sahiplerinin kamuya güveninin sarsılması olarak sıralanmıştı.

Stadyum esnafı yıkıma tepki gösterdi. Stadyum esnafından İbrahim Turan, "İzmir 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı İdare Mahkemesi’ne davalar açtık. 2’inci ve 5’inci İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma ve kesin keşif kararı aldık. 31 Mart 2022 tarihinde keşif günü verildi. Fakat belediye keşifleri ve mahkeme sürecini beklemeden yıkımlara başladı" dedi.

"15 gün önce esnaf arkadaşlarımızın elektrikleri kesildi. Esnafın direnci kırıldı. Bu soğukta dükkânlarında tüp sobalarıyla, jeneratörlerle ısınmaya çalıştı" diyen Turan, "Yapılanın tamamen hukuksuz olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'4 tane yürütmeyi durdurma kararımız var'

Mehmet Çakmak ise, "Tüm esnaflar olarak yargıya başvurduk. 4 tane yürütmeyi durdurma kararımız var. Biz burada 14 kişi çalışıyoruz çok zor durumdayız. Resmen buraları gasp ettiler. 3 jeneratörle çalışıyorum. Elektriği kestikleri günden beri en az 30 – 40 bin lira zararım var. Her gün bin lira mazot yakıyoruz. Müşterilerimiz kaybolmasın diye. Biz bu ülkede hukuka güvenmek istiyoruz. İlerleyen süreçte ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, yargı sürecine rağmen stadyum çevresindeki 103 dükkana “riskli yapı” tespiti nedeniyle yıkım kararı gönderen AKP'li Bergama Belediyesi’ne yıkımları durdurma çağrısı yaptı. (ANKA)