AKP'li belediye yargı kararını görmezden gelerek tarihi alana villa inşa ediyor

Danıştay AKP'li Niğde Belediyesi'nin TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamındaki çalışmaları hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararı yok sayan belediye, Kale Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarına devam etti. Öte yandan proje alanının altında tarihi yapılar yer alırken buranın "5 katlı yeraltı şehri olduğu" iddia edildi.

'Tarihi alanlar 'Burası tarihi alan değildir' denilerek yıkıldı'

Konuya ilişkin Yeniçağ'dan Büşra İlaslan'a konuşan mülk sahibi Muazzez Öztorun, "Tarihi alanlar 'Burası tarihi alan değildir' denilerek yıkıldı. Orada 5 katlı bir yeraltı şehri olduğunu herkes biliyor. Burası tescillenirse üstüne çivi dahi çakamazlar. 6 tane kapısı var buranın. Girilemesin diye tahrip edildi. Neyse ki biz görüntülemeyi başardık. Kale yeraltı şehrinin bir ucunun Nevşehir'e bağlı olduğu düşünülüyor." dedi.

Öte yandan Yeniçağ'daki haberde eski Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü'nün Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla görev alınmasının da bu yeraltı şehri olduğu iddiası da yer aldı.

Muazzez Öztorun "Yürütmenin durdurulmasının ardından belediyemiz 'İşimizin başındayız' deyip hakkında karar alınan 11 parsel haricinde her yeri yıktı. O 11 parsele de hırsızlar girerek zarar verdi. Adliye ve savcılıklara bildirimlerde bulunduk. Bazı hırsızlar 'Belediye gönderdi' dahi dediler. Bu durum kayıtlara da geçti. Şu an ön yazı ile acele kamulaştırmanın durdurulmasına ilişkin hakimliğe bildirim yapıldı. Biz ne yaparsak yapalım belediye durmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı kararı ile tarihi mahallenin yıkım süreci hızlandırıldı

AKP'li Niğde Belediyesi, TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğü “Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi“ni duyurduktan sonra Ocak 2021’de acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile tarihi mahallenin yıkım sürecini hızlandırdı.

Hak gaspına uğradıklarını belirten mahalleli Cumhurbaşkanı kararı ile yıkım amacıyla açılan ihalenin iptali için Danıştay‘a ve Aksaray İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak AKP'li Belediye, henüz Danıştay süreci tamamlanmadan yıkıma başladı.

Kamulaştırma kanununda Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkinin, acele kamulaştırma kararı alma yetkisi değil, yurt savunması ihtiyacı gibi olağan üstü durumlarda gerçekleşebilmesine yönelik 'acelelik kararı' alma yetkisi olduğunu vurgulayan Danıştay, Niğde Belediyesi’nin itirazını reddederek Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararını durdurdu.

Kentsel dönüşüm projesinin, ortada herhangi bir plan-proje olmaksızın başlatıldığını ortaya çıkaran Danıştay, Niğde Belediyesi’nin itirazını reddetti ve Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırma kararını durdurdu.

'Giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucu...'

Söz konusu işlemde kamu yararı bulunmadığını vurgulayan Danıştay'ın karar metninde şu ifadelere yer verildi.

"Bu durumda, dava konusu işlemden sonra Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan koruma amaçlı imar planının dava konusu acele kamulaştırmanın dayanağı olamayacağı, davalı idareler tarafından da acele kamulaştırmanın dayanağı onaylı projesi ve kamu yararı kararına ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı açık olduğundan, dava konusu acele kamulaştırma işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır."

Mahalleli, Danıştay'ın bu kararı ile kentsel dönüşüm projesinin usulsüz olduğunu, herhangi bir plan ortada olmaksızın Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı alındığını ve kentsel dönüşüm adı altında açılan yıkım ihalesinin hukuksuzluğunu yargı nezdinde ispat etti. Ancak 24 Mart 2022 tarihinde bu karar alındığında, Kale Mahallesi’nin büyük kısmı yıkılmıştı.

Ancak AKP'li belediye yargı kararını hiçe sayarak yıkıma devam etti. Vatandaşlar, Danıştay 6. Dairesi'nin 11 vatandaşın başvurusu üzerine aldığı 11 ayrı kararın uygulanması için bu defa da Niğde Valiliği’ne şikayette bulundu. Ancak bu da kararın uygulanması için yeterli olmadı.