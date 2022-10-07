AKP'li belediye valiliği de dinlemedi: Okul alanına plan değişikliği

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe, Üsküdar ve Sultanbeyli belediyelerinin Ekim ayı belediye meclis toplantıları tartışmalara sahne oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sancaktepe Belediyesi İstanbul Valiliği’nin itirazına rağmen bir alanın imar planını değiştirdi. Sancaktepe Belediyesi, Belediye Meclisi’ne Abdurrahmangazi Mahallesi’nde yer alan ve imar planlarına “mesleki ve teknik öğretim alanı” olarak işlenen bir alanın imar planı değişikliği teklifini sundu. Teklifte, alanın mesleki ve teknik öğretim alanı fonksiyonunun iptal edileceği ve imar planlarına "park alanı" olarak işleneceği belirtildi.

Valilikten 'uygun bulunmadı' açıklaması

Ancak söz konusu plan değişikliğine ilişkin görüşü istenen İstanbul Valiliği, plan değişikliğine karşı çıktı. Valiliğin görüşünde, “Nüfus artışı, öğrenci potansiyeli göz önünde bulundurularak taşınmazlara okul yapımı için ihtiyaç duyulacağından okul alanı fonksiyonunun muhafaza edilmesi gerekmektedir. Söz konusu alanın plan değişikliği ile mesleki ve teknik öğretim alanı fonksiyonunun kaldırılıp park alanına dönüştürülmesi Valiliğimizce uygun bulunmamıştır” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği’nin olumsuz görüşüne ve CHP’li ve İYİP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık plan değişikliği teklifi AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Taşınmaz satacaklar

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Ekim ayı Belediye Meclis toplantısında da 2023 bütçesi tartışıldı. 2022 bütçesi 1 milyar 900 milyon TL olan Üsküdar Belediyesi’nin 2023 bütçesi 3 milyar 300 milyon TL olarak belirlendi. 2022 yılında yaklaşık 20 milyon TL olan temsil ve tanıtma gideri ödeneğinin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel seçimlerin yapılacağı 2023 yılında 77 milyon 503 bin TL’ye yükseltmesi dikkat çekti. AKP’li belediye doğal afet giderleri için de sadece 6 milyon TL’lik bir bütçe ayırdı.

Ayrıca AKP’li belediye gelecek yıl 1 milyar 200 milyon TL değerinde taşınmaz satacağını da açıkladı.

2023 bütçesi için Meclis’e sunulan teklif CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’li Sultanbeyli Belediye Meclisi’nde de gelecek yıl 240 milyon TL değerinde arazinin satılacağı ifade edildi.