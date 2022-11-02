AKP'li belediye suya yüzde 50 zammı 'zorunlu güncelleme' diye duyurdu

Artan elektrik ve diğer maliyetleri göz önünde bulunduran Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suya yüzde 50 zam yapma kararı aldı. Karar Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek, geçen yılın aralık ayından bu yana elektrik tarifelerine gelen zam nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yapılacak zam konuşuldu.

Oy birliği ile kabul edildi

Yüzde 50 oranında gerçekleşecek zammın sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan maliyetlerden dolayı yapılan zorunlu güncellemenin vatandaşlara en uygun haliyle yansıtılacağını ifade etti. Bir maddelik gündem maddesi ise meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.