'AKP'li belediye sokak hayvanlarını zehirliyor' iddiası

Yozgat Boğazlıyan’da belediye görevlileri tarafından sokaklardan toplandıktan sonra zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen hayvanlar, cep telefonuyla kaydedildi.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen hafta onlarca sokak hayvanının sistemli bir şekilde zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki iddiaların cep telefonu ile çekilip kendilerine ulaştırılan görüntülerle belgelendiğini söyledi. "Yurttaşımızın gönderilerini içimiz burkularak izledik ve paylaşıyoruz. İlgili tüm kurumları gereğini yapmaya davet ediyoruz" diyen Peker, "Seçimlerden önce, seçim beyannamesinde de olan Bakım Evi ve sokak canları için çalışmaların hiçbiri yapılmadı. Her gece toplayıp dağa taşa ölüme atıyorlar, böyle olmaz. İstenilen sokaklarda besleme yapılmalı. Bir lokma ekmek için kimsenin arkasına düşmesin. Kısırlaştırma olsun ki sayı azalsın. Öldürmek yerine bakılma alanı oluşsun. Yaşlı, yavru, yaralı olanlar için bir bakım, yaşama rehabilite alanı oluşturulsun" dedi.

AKP'li Belediye Başkanı'ndan yalanlama

AKP'li Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise iddiaların doğur olmadığını savundu.

"Böyle bir konu söz konusu değildir. Can dostlarımızın her zaman yanında ve yiyecek bulmaları konusunda da destekçisiyiz" diyen Coşar, sosyal medyada gündem oluşturulmaya çalışıldığını, iddia edildiği gibi sokak hayvanlarının öldürülmesinin söz konusu olmadığını söyledi. (ANKA)