AKP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı

Aksaray Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylası'nda bulunan mısır tarlalarında kenevir bitkisi yetiştirilerek esrar üretimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

3 kişiye ait olduğu belirlenen aralarında AKP Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah G.’ye ait olan arazinin de bulunduğu mısır koçanları arasına gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisi, tarla sahiplerinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

AKP Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah G. ve 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ayrıca 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bir gün gözaltında kalan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (ANKA)