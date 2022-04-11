AKP'li Belediye Kosova'da düzenlediği iftarda hediyelik eşyalara on binlerce lira harcamış

Geçen yıl Kosova’da iftar yemeği düzenleyen Bursa’daki AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin hediyelik nakışlı havlu, kravat ve fular alımı için binlerce lira harcadığı ortaya çıktı. Öte yandan belediyenin yine para harcadığı bir yarışma ise neredeyse bir yıldır sonuçlandırılamadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Osmangazi Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Sefa Yılmaz, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporunda, belediye kasasından hediyelik eşya alımı, Kosova'da düzenlenen iftar programı ve bir de sonucu olmayan bir yarışma için binlerce lira harcandığını belirtti.

CHP’li Yılmaz’ın hazırladığı raporda, Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün 13 Ekim 2021 tarihli 94 bin 461 bin TL’lik ödemesinin detaylarına yer verildi. Belediyenin bu harcamayı “Kosova Priştine Kent Meydanı’nda 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verilmesi etkinliği” için yaptığı belirtildi. Raporda bu harcamanın 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne” aykırı olduğu vurgulandı.

AKP'li Osmangazi Belediyesi'nin daha önce de binlerce lira ödeyip "sahte UNESCO ödülü" aldığı ortaya çıkmıştı.

Yapılmayan tanıtım için yüklü harcama

Öte yandan CHP’li Yılmaz’ın hazırladığı raporun dikkat çeken bir başka bölümüyse Osmangazi Kent Konseyi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Ortaokul ve Lise öğrencileri için düzenlenen “Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla” yarışması oldu. Raporda, Osmangazi Belediyesi’nin yarışmanın duyurulması için basın toplantıları yaptığı, Bursa'daki tüm yerel kanallar ve çok sayıda web sitesi aracılığı ile tanıtımını gerçekleştirdiği belirtildi. AKP'li belediye tüm duyuru çalışmaları için de yüklü miktarda tanıtım ücreti ödedi.

Ancak, CHP’li Yılmaz hazırladığı raporda “Şehrin İçin Bir İyilik Tasarla” yarışmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen sonucunun açıklanmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yapmış olduğum araştırmalar neticesinde, belediyemizin internet sitesinde son başvuru tarihi 24 Mayıs 2021 olarak duyurulan yarışma bugüne kadar neticelendirilmemiştir. Sonuçlandırılmayan bir yarışmanın tanıtımı için yapılan tüm çaba ve harcamalar da boşa gitmiştir.”

'Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne aykırı yüzbinlerce liralık harcamalar

Raporda AKP'li belediyenin hediyelik eşya alımlarına ilişkin 2021 yılına ait binlerce liralık harcamaları da sıralandı. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı olduğu belirtilen harcamalar şu şekilde:

Özel Kalem Müdürlüğü belediyemizi ve başkanlık makamını ziyarete gelenlere ve ayrıca vatandaşlara dağıtılmak üzere toplam 191 bin 532 TL’lik metal kutulu kestane şekeri, lokum ve şeker alımı yapılmıştır.

30 Kasım 2021 tarihli ödeme hediyelik olarak dağıtılmak üzere 2 bin adet kravat alımı için yapılmıştır. Bu alım işi için 127 bin 440 TL ödeme yapıldı.

Özel Kalem Müdürlüğü’nün 17 Ağustos 2021 tarihli ödemesi ile belediyemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlere hediye edilmek üzere 3 bin 90 adet nakışlı kutulu havlu alınmıştır. Bu iş için 100 bin 116 TL ödeme yapılmıştır.

30 Eylül 2021 tarihli ödeme misafirlere hediye edilmek üzere bin adet fular alımı için yapılmış olup bu iş için 108 bin TL ödendi.

Raporda binlerce liralık bu alımlara ilişkin de CHP’li Meclis üyesi Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Görüldüğü üzere Özel Kalem Müdürlüğü’nce Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımlandıktan sonra 2021 yılı sonuna kadar toplam 527 bin 88 TL’lik hediye alım ve dağıtımı yapılmıştır. Yapılan bu harcamaların tamamı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ ne aykırı olduğundan mevzuata aykırı olduğu ve kamu zararına sebebiyet verildiği görüşündeyim.”