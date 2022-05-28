AKP'li belediye halk ekmek fabrikasını satıyor

AKP’li İnegöl Belediyesi, üzerinde “İnegöl Belediyesi Halk Ekmek” fabrika binası da bulunan araziyi satışa çıkardı. Belediye, halk ekmek fabrikasını satışa çıkarmak için Resmi Gazete’ye ilan verdi.

OdaTV'nin haberine göre, İnegöl Köprülü Kavşağı'nda, Eskişehir-Bursa Yolu üzerinde bulunan ve son derece değerli olduğu belirtilen arazi için belediye 12 milyon TL tahmini bedel belirledi. Orhaniye Mahallesi'nde bulunan ekmek fabrikası, 2 bin 731 metrekarelik 1053 ada, 8 nolu parsel üzerinde bulunuyor.

AKP döneminde özelleştirilmiş

İnegöl Belediyesi’nin, Mayıs ayı meclis toplantısında, söz konusu Halk Ekmek fabrika binası ve arsası için satış kararı alınmıştı. Fabrikanın 1979’da kurulduğu, 2010 yılında yine AKP’li Belediye tarafından özelleştirildiği, 18 yıllığına bir firmaya verildiği ancak fabrikanın 2019 yılında kapandığı belirtildi.