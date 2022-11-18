AKP'li belediye CHP'li ilçe belediyelerinin 35 milyon TL'lik gelirine el koydu

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Kanalizasyon İdaresi’nin (BASKİ) topladığı çevre temizlik ve katı atık bedellerinin CHP’li Ayvalık, Bandırma ve Edremit belediyelerine aktarılmadığını açıkladı. CHP'li belediyelere verilmesi gereken 35 milyon 600 TL'lik gelir, BASKİ tarafından bloke edildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Aytekin, "AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin hakkı olan gelirlere el koyuyor. BASKİ bu gelirlere çöktü” dedi ve şunları söyledi:

"Sayıştay raporlarıyla birçok kurumda olduğu gibi belediyelerdeki usulsüzlükler de ortaya çıkıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)'nin Belediyeler adına topladığı Çevre temizlik ve katı atık bedellerinden kanunen yerel yönetimlere aktarılması gereken pay verilmedi. BASKİ bu paraya çökmüş. Üç CHP'li belediyenin toplamda 35 milyon liralık geliri, BASKİ tarafından bloke edilmiş ve bu paralar ilçe belediyelerimize aktarılmamış.

Belediyelerimizin hizmet üretimini engellemek için türlü yollara başvuran AKP zihniyeti, bunun son örneğini de hak edişlerine el koyarak gösterdi. Ayvalık Belediyesi’nin BASKİ'den 9 milyon 982 bin TL alacağı var. Edremit Belediyesi'nin 10 milyon 34 bin lira, Bandırma Belediyesi'nin de 15 milyon 388 bin lirası ödenmiyor. Üç belediyemizin toplamda 35 milyon liralık gelirine BASKİ tarafından el konulmuş ve belediyelerimiz ve halk mağdur edildi."