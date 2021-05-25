AKP’li belediye çalışanı ihtiyaç sahibi yurttaşlarla dalga geçti: 'Alın ulan size koli'

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Fatma Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çektiği video ile ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti.

Müdür yerinde yokken video çeken Fatma Yüksel, “Sevgili arkadaşlarım, Şaduman hanım yokken, Gençliğe Hitabe okuyacağım, lütfen beni dinleyin” dedi.

Söz konusu videoda, “Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevingar ve Beyhan tarafından exelle aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürlerle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına verilmektedir” gibi ifadeler kullanan Fatma Yüksel, “Bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli koli koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir” şeklinde sürdürdü.

Konu hakkında açıklama yapan AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söz konusu çalışanın işine son verildiğini aktardı. Belediye yetkilisi, Yüksel hakkında suç duyurusunun yapıldığını belirtti.