AKP'li belediye 'bütçeyi enflasyon oranında artırdık' dedi: 'Gerçek oran yüzde 138' tepkisi

2022 bütçesi 450 milyon TL olan AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nin 2023 bütçesinin görüşüldüğü Belediye Meclisi toplantısında enflasyon tartışması yaşandı.

Birgün'ün haberine göre; AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başkanlığındaki belediye yönetimi, 2023 bütçesini rekor artışla 1 milyar 70 milyon lira olarak meclise sundu.

Beyoğlu Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyelerinin “2023 bütçesinde enflasyon oranında artış yaptık” beyanının ardından söz alan Beyoğlu Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, 2022 yıllık enflasyonunu yüzde 83.43 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini hatırlatarak "Enflasyon TÜİK'te yüzde 84, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nde ise yüzde 138" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2023 bütçesinde vergi geliri ve para cezalarındaki artışın yüzde 130’ları bulduğuna dikkat çeken Ahmet Yıldırım, buna karşın belediyenin sosyal yardım bütçesini sadece yüzde 21 oranında artırdığına vurgu yaptı.