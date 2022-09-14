AKP'li belediye başkanları milyonlarca lira değerindeki gayrimenkulleri satmaya başladı

İstanbul’daki AKP’li belediye başkanlarının kasasında para kalmadığı için ek bütçe yaratma gerekçesiyle belediyeye ait gayrimenkulleri satmaya başladığı öğrenildi.

Bu kapsamda AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin bütçesini önce 815 milyon TL olarak belirlediği, kasada paranın azalmasının ardından mart ayında 705 milyon TL’lik arsa satışlarından karşılanmak üzere bir ek bütçe yaptığı, bu ay da yine kasada para kalmadığı için belediye AKP’li belediye 300 milyon TL’lik bir ek bütçe daha yaparak Belediye Meclisi’nden onay aldığı öğrenildi. Söz konusu 300 milyon TL’lik ek bütçenin de belediyeye ait arsalarının satılmasıyla karşılanacağı açıklandı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Kağıthane Belediyesi de bütçesini 550 milyon TL olarak belirlemişti. Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda da 613 milyon TL’lik ek bütçe teklifi görüşüldü, Belediye Başkanı’na ek bütçe için yetki verildi.

Ek bütçe yaratmak için okul alanlarını devrettiler

Tuzla Belediyesi de milyonlarca liralık bir ek bütçe yaptı. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın imzasıyla Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte, 220 milyon TL’lik bir ek bütçe hazırlandığı ve bu ek bütçenin 82 milyon 950 bin TL’lik kısmının taşınmaz satışlarından karşılanacağı açıklandı. Bu teklifte yine oy birliğiyle mecliste kabul edildi. AKP’li Tuzla Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, belediyeye ait 12 taşınmazın Hazine’ye devri görüşüldü. Meclisten oy birliğiyle geçen teklifle belediye, Merkez Mahallesi’nde yer alan ve toplam büyüklüğü 18 bin metrekare olan 10 okul alanı ile 2 dini tesis alanını Hazine’ye devretti. Bu devir işlemi karşılığında da Tuzla Belediyesi’nin 41 milyon 53 bin TL’lik vergi borcu silindi.

Beykoz Belediyesi de bütçesini önce 710 milyon TL olarak belirledi ardından 350 milyon TL’lik bir ek bütçe yaptı. Milyonlarca liralık ek bütçenin bir kısmının da belediyeye ait gayrimenkullerin satışından karşılanacağı açıklandı.