AKP'li belediye başkanından Erdoğan portresi önünde saygı duruşu

AKP'li Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Beyoğlu'nun paylaştığı videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi önünde saygı duruşu yaptığı görüldü.

Beyoğlu paylaşımında ''Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik“ sözünü kendimize hayat felsefesi edindik. PırıltılarSadece 772 gün değil, bir ömür hizmet etmeye hazırız'' diye yazdı.

Söz konusu paylaşımlar silinirken, konuyla ilgili belediyeden ya da Beyoğlu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hüseyin Beyoğlu, HDP’nin yüzde 71 oy almasına karşın KHK ile ihraç edilen aday yerine mazbatayı almıştı.

Hüseyin Beyoğlu'nun tweeti