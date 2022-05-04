AKP'li belediye başkanına yurttaşlardan tepki: Mahalleyi terk etmek zorunda kaldı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Zerzevatçı Mahallesi'ne bayramlaşma için gelen AKP'li Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP'li Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, AKP ilçe teşkilatı ve AKP belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalleye ziyarete giden Murat Aydın’a mahalle bulunan yurttaşlar tepki gösterdi. Bölgenin imar sorununun çözülmemesi nedeniyle tepkili olan yurttaşlar karşısında Aydın ve beraberindeki AKP'liler mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.

Mahalle kesin korunacak hassas alan ilan edilmişti

Zerzevatçı Mahallesi, geçen aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.