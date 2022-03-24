AKP'li belediye başkanına ‘kasten yaralama’ davası

AKP'li Ardahan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’nun, şikâyet dilekçe vermek üzere belediyeye gelen M.K. adlı kişiye önce kafa attığı, sonra silah çektiği iddiasıyla ilgili hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açıldı.

Cumhuriyet'in iddianame ve ifadelere dayandırdığı haberine göre, M.K., arasında gönül ilişkisi olan ancak daha sonra bu ilişkisi sonlanan belediye çalışanı H.A’nın kendisi hakkındaki iddiaları nedeniyle şikayet dilekçesi vermek üzere 29 Eylül’de Çıldır Belediyesi’ne gitti. Dilekçeyi kimsenin kabul etmemesi üzerine Başkan Azizoğlu’nun makamına giden M.K, dilekçeyi doğrudan Azizoğlu’na sundu. Dilekçenin bir kısmını okuyan ve küfür eden Azizoğlu ise masasının üzerine çıkarak M.K’ye kafa attı.

Daha sonra masasının çekmecesinden silah çıkaran Azizoğlu, kapının önünde bulunan kişilere “Öldürün bunu” diyerek bağırdı. Odaya giren dört kişi de M.K’yi darp etti. Darp raporu alan M.K, Azizoğlu ve dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında belediye binasının güvenlik kamerası görüntülerinin sunulması istendi. Savcılığa yazı yazan Başkan Azizoğlu, “binanın tadilata alındığını ve kamera sisteminin çalışmadığını” bildirdi.

İfadeleri ve delilleri inceleyen Ardahan Cumhuriyet Savcılığı, 3 Mart’ta, Azizoğlu ve 2 belediye çalışanı hakkında “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, “şüphelilerin, üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda kamu davası açmaya yeter süphenin oluştuğu” vurgulandı.