AKP’li belediye başkanına kaçak kazıdan hapis cezası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki kaçak kazı davasında, aralarında AKP’li belediye başkanının da olduğu üç sanığa hapis cezası verildi. Sındırgı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar 4 yıl hapis ve 8 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, Sındırgı ilçesi Cüneyt Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, AKP’li Sındırgı Belediyesi’nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı.

'Mazot isterse 1 milyon lira olsun...'

Geçtiğimiz yıl, AKP’nin geçmiş ve yeni dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Sındırgı’daki "vefa gecesinde" konuşma yapan Ekrem Yavaş, “Bugün İYİ Parti, HDP ile hareket ediyorsa CHP, PKK ile hareket ediyorsa hiç tutulacak iyi bir yanı yok. Yani gübre ister 500 lira olsun, mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti’ye olan imtihanımı bitiremez” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu soruşturma izni vermişti

Son olarak, Kocahan Cumhuriyet Çarşısı Projesi işi için tahliye davasının sonucu beklemeden iş yerlerinin çatılarının sökümü talimatını veren AKP’li Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturma izni vermişti.