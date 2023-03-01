AKP'li belediye başkanı tutuklanmıştı: Nurdağı Belediye Başkan Vekilli belli oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği site ve binaların müteahhitliğini yapan Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, Mersin'de yakalanıp, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketi ile ortak projeler yaptığı belirlendi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı. İlk ifadesinde, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyleyen Ökkeş Kavak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavak'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi toplanarak seçim yaptı. Oylamanın ardından Yakup Bahar, Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.

AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, sosyal medya hesabından "AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız, MKYK Üyemiz Sayın Mücahit Yanılmaz ile birlikte Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine katıldık. Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen Sayın Yakup Bahar'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.