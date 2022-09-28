AKP’li belediye başkanı hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Denizli Acıpayam Belediye Başkanı AKP'li Hulusi Şevkan ve 13 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmaya konu olan şikâyet ise Memleket Partili Meclis Üyesi Erkan Başkan tarafından yapıldı.

Acıpayam Belediyesi önceki yıl Aşağı Mahalle'de mülkiyeti belediyeye ait alanda oto galericiler sitesi yapımı için ihale gerçekleştirdi. 50 dükkân ve sosyal alanlardan oluşan sitenin maliyeti 8 milyon lira olarak hesaplandı. Fakat emtia fiyatlarının artması ile birlikte ihale bedeli güncellenerek 10 milyon 384 bin liraya çıkarıldı.

İhaleyi alan firmaya inşaatı tamamlaması için 120 gün süre verildi. Memleket Partili Erkan Başkan, ihalede usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Müteahhit zamanında bitiremedi

Yüklenici firma işi zamanında teslim edemedi. Koronavirüs salgını döneminde çeşitli zorluklar yaşadığını öne süren yüklenici ek süre istedi. Firmaya Cumhurbaşkanlığı'nın ihale sözleşmelerine ilişkin bir genelgesine dayanılarak 60 gün ek süre verildi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bilirkişi heyeti ihalede yaptığı incelemede süre uzatımı alan yüklenicinin gösterdiği gerekçeyi kanıtlayacak belgeleri dosyaya koymadığı, geciken teslim tarihi için ise belediyenin gecikme cezası uygulamadığını tespit etti.

Bakanlık bu gerekçeyle Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ile belediyede görevli mühendisler, teknikerler ve memurlardan oluşan 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

'Soruşturma iznine biz de şaşırdık'

Bakanlık yazısının kendilerine çok geç geldiğini belirten Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan yaptığı açıklamada, “İhaleyi usule uygun şekilde gerçekleştirdik. Ben o sırada corona nedeniyle yoğun bakımdaydım. Arkadaşlar işin süratli tamamlanması için 120 gün süre belirlemişler. Müteahhit yetiştiremedi. Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden teslim tarihini erteledik. Suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben de İçişleri Bakanlığı'na başvurarak denetim istedim. Bilirkişi incelemesinde süre uzatım gerekçesinin raporu eksik dendi. Yüklenici de itiraz etmedi. 3-4 ay önce geç teslim ettiği için 203 bin lira ceza kestik ve ödeme aldık. Bakanlığın soruşturma izni 8 ay öncesinden hazırlanmış. Görünce biz de şaşırdık” diye konuştu.