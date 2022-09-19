AKP’li belediye 51 milyona güreş eğitim merkezi kuruyor

Sayıştay raporlarına göre 2020 yılında 450 milyon lira borcu bulunan ve borçlanma konusunda Sayıştay Başkanlığı’ndan uyarılar alan AKP’li Çorum Belediyesi, 18 Ağustos 2022’de ihaleye çıkarak güreş eğitim merkezi inşa edeceğini duyurdu. 9 Eylül 2022’de merkez için 51 milyon 650 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, altı dönüm alana 480 günde inşa edilecek merkezde hizmet binası, ofis, 66 yatak kapasiteli 22 odası, spor salonu, 150 kişilik tribün, etüd ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak ve yemekhane olacağı belirtildi. Merkez için, üniversite öğrencilerine yurt yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 45 milyon TL hibe ettiği açıklandı.

Belediye son olarak aralarında çorbacı başı, mehter başı, zilzen, nakkarezen, davulzen, boruzen kıyafetleri ile davul, zurna ve kös kılıfı gibi ürünlerin olduğu mehteran takımı almış, 193 bin 220 TL ödemişti.