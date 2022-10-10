AKP’li belediye 4,9 milyonluk coffee break ikram edecek!

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Coffee break, yemek kahvaltı ve kumanya seti' hizmeti alım işi ihalesi yaptı ve 4 milyon 897 bin TL ödedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre belediye bu yıl 4 kez ‘Coffee Break' yaptı. 8 Eylül'de beşinci kez ‘Coffee break, yemek kahvaltı ve kumanya seti' hizmeti alım işi ihalesine çıktı.

Sıcak- soğuk içecek, tatlı-tuzlu karışık kuru pasta, kurabiye, kanepe, simit, poğaça, sakallı poğaça, sigara böreği, kuruyemiş gibi yiyeceklerden oluşan 16 bin coffee break seti, 80 bin su, 33 bin kumanya seti için 30 Eylül'de 4 milyon 897 bin TL ödedi. Belediye, 6 Eylül'de 704 bin, 28 Nisan'da 2 milyon 11 bin, 19 Nisan'da 2 milyon 46 bin, 4 Mart'ta 1 milyon 750 bin TL'lik ‘Coffee Break' hizmeti satın aldı.

